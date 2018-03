Paide linn plaanib müüa kinnisvara

Linnapea Priit Värk selgitas, et kahel esimesel kinnistul olevaid ruume ei kasutata avalikul otstarbel, vaid need on välja renditud ja kasutusel äripinnana. "Kohaliku omavalitsuse ülesanne ei ole tegeleda ärikinnisvara rentimisega, sellega tuleb väga hästi toime erasektor. Laekuva raha kavatseme investeerida Paidesse, et meie kodulinna elukeskkonda parandada," sõnas ta.