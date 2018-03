Avatud talude päeval osalejaid õpetatakse turundama

Avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk Maaeluministeeriumist sõnas, et sel aastal on soov taludele veelgi rohkem abiks olla, et avatud talude päeva positiivne järellainetus neid veel kauaks saatma jääks. „Seetõttu otsustasime kaasata mitu praktikut, kes jagaksid enda kogemusi ühisturundamisest ning õpetaksid, kuidas rohkem silma paista ja meelde jääda,” ütles ta.