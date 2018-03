* Väätsa prügila plaani müüa oma varad maha Ragn-Sellsile nimetavad teised prügifirmad arusaamatuks ja võibolla isegi korruptiivseks teoks, sest nemadki sooviksid sealset vara osta. Eesti Keskkonnateenuste juhatuse esimees Argo Luude ütles, et on Väätsa pügila ja Ragn-Sellsi tehingust hämmingus. «Jääb täiesti arusaamatuks, et kui sooviti prügila maha müüa, siis miks ei tehtud seda läbipaistvalt ja vastavuses riigivara võõrandamise korraga, et oleks kuulutatud välja avalik pakkumine ettevõtte aktsiatele,» arutles ta.



* Eile teatas Lääne-Virumaal Kadrina vallas abivallavanema ametit pidanud Erich Petrovits, et lahkub ametist ja läheb Paide spordikeskust juhtima. Teisisõnu naaseb ta töö juurde, mis on talle kõige südamelähedasem ja mille eest on teda isegi Lääne-Viru maakonna kuldse vapimärgiga tunnustatud.



* Paide riigigümnaasiumi direktor Urmo Reitav ja õppejuht Krista Andreson kummutavad müüdi, justkui oleks Paides loodav õppekorraldus Eestis riigigümnaasiumide kogemust arvestades midagi eriskummalist. «Palju sellest, mida siin pakkuma hakkame, kuulub tänapäevase hariduse juurde ja on teistes Eesti riigigümnaasiumides juba kasutusel,» ütles Andreson.

Seega jalgratast nad ei leiuta, pigem koguvad Paidesse parimad praktikad ja teevad järeldusi teiste kogemustest.



* Pühapäevast on kulunud veidi üle tunni, kui G4S turvafirma saab paanikahäire Türil asuva tankla teenindusjaamast. Viis minutit hiljem, juba sündmuskohal, selgub, et ebaadekvaatselt käitunud mees oli ähvardanud teenindajat tooliga lüüa. Turvatöötaja võttis mehe kinni ja andis politseinikele üle.

Ettevõtte Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles, et see 4. märtsil aset leidnud juhtum pole Järvamaal midagi harukordset, pigem üsna tavapärane olukord, kus teenindaja paanikahäirenuppu vajutab.



* Pereterapeut Kristel Päll selgitab, kuidas peretava mõjutab karistamist või laste haigust, aitab perekonda peaülesannete täitmisel ja kellel on millegi püsiva loomisel suurem sõnaõigus.



* Laupäeval selgusid Valgehobusemäe nõlvadel Eesti meistrid lumelaua- ja mäesuusakrossis. Paidelase Ivar Kruusenbergi näpunäidete järgi ehitatud rada nõudis ala harrastajatelt oskuslikku sõitu.