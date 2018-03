Täissaalile läinud etendust näeb taas Paides

See tähendab, et hilissügisel täissaalidele läinud etendust "Maamõõtjad" on taas võimalik Paide muusika-ja teatrimajas vaadata. Tegemist on EMTA lavakunstikooli 28. lennu tudengite iseseisva lavastusega, mis sündis koostöös heli-ja ruumikunstnikega.