Teraviljafoorum: Tootmise digitaliseerimine aitab tõsta Eesti teraviljasektori efektiivsust

Madalad turuhinnad ja heitlikud ilmastikutingimused on teraviljakasvatusettevõtteid pannud senisest märksa enam tähelepanu pöörama kulude planeerimisele ja efektiivsuse tõstmisele. Lisaks investeeringutele kaasaegsetesse tootmisvahenditesse tuleb teraviljasektoris keskenduda iga töösammu optimeerimisele. Selleks on viimastel aastatel loodud erinevaid kasulikke rakendusi, kuid tulevikuks vajame veelgi terviklikumat lähenemist põllumajandussektori digitaliseerimisele.

„Teraviljakasvatuses on eesmärk tootmise digitaliseerimise abil saavutada uus kvaliteet. Siinjuures on oluline nn uus mõtlemine, mis keskendub väärtuspakkumisele. Kui vaatame tootmist kui tervikut ja kasutame protsessides erinevaid digilahendusi, suudame loodusvarasid säästlikumalt kasutades oluliselt enam väärtust luua,“ ütles põllumajanduskoja teraviljatoimkonna esimees Ivo Eenpalu.

„Meie põldudel kasutatakse väga kaasaegseid masinaid, kuid kahjuks ei kasutata täiel määral ära nende masinate poolt pakutavaid võimalusi. Kitsaskohtadeks on erinevate masinate ja programmide omavaheline ühilduvus ning piiratud võimekus tootmises loodud rikkaliku andmestiku kasutamisel. Samas on ainuüksi viimased vihmased sügised näidanud, kui oluliseks muutub tegevuse täpne planeerimine,“ selgitas põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

2017. aastal kasvatati Statistikaameti andmetel Eestis teravilja 330 700 ha, kaunvilja 65 500 ha ning rapsi- ja rüpsi kokku 73 800 ha. Teravilja pind on aastaga vähenenud ligi 6%, kaunviljade ning rapsi pind suurenenud aga vastavalt 18% ja 5%. Möödunud aastal ulatus teravilja kogusaak 1,3 miljoni tonnini, kaunvilja saak 75,3 tuhande tonnini ja rapsi saak 165,3 tuhande tonnini. Teravilja keskmine saagikus ulatus mullu 3967 kg/ha, mis on viimase viie aasta keskmisest saagikusest 11% kõrgem. Kaunvilja keskmine saagikus jäi aga viie aasta keskmisele 44% alla ulatudes mullu vaid 1149 kg/ha. Rapsi saagikus oli 2240 kg/ha, mida on viie aasta võrdluses ligi 6% rohkem. Möödunud aasta vihmased ilmad muutsid saagikoristuse väga keeruliseks ja kulukaks, kannatas ka saagi kvaliteet. Teravilja kokkuostuhinnad on alates 2012. aastast olnud üldiselt langustrendis.