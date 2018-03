Põllumajandustoodangu väärtus kasvas viiendiku võrra

Maaeluministeeriumi koostatud põllumajandussektori 2017. aasta ülevaatest selgus, et põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus oli 2017. aasta esialgseil andmeil 906 miljonit eurot, mis on 21protsenti enam kui eelnenud aastal.

Maaeluminister Tarmo Tamm sõnutsi on põhjust rõõmustada, sest põllumajandussektori sissetulekud on taas suurenenud pärast 2016. aasta järsku langust ning jõudnud 2015. aasta tasemele. 2017. aastal toodeti lisandväärtust koos toetustega 310 miljonit eurot,“ märkis Tarmo Tamm.

Maaeluminister rõhutas, et põllumajandusele, toiduainetööstusele ja maaelu arengu soodustamiseks maksti 2017. aastal ühise põllumajanduspoliitika raames ja riigiabina kokku toetust 301,4 miljonit eurot, millest 124 miljonit eurot otsetoetustena, 19,2 miljonit eurot täiendavate üleminekutoetustena, 19,3 miljonit eurot turukorraldusmeetmetena, 132,5 miljonit eurot maaelu arengukava toetustena ning 6,4 miljonit eurot siseriiklike toetustena. „2016. aastaga võrreldes toetused kasvasid - otsetoetuste eelarve oli eelmisel aastal kokku 123,7 miljonit eurot, kuid 2016. aastal 114,5 miljonit eurot,“ tõi minister Tarmo Tamm välja.

Maaeluministri sõnutsi on põhjust head meelt tunda ka selle üle, piimalehmade arv, mis turukriisi ajal järk-järgult vähenes, stabiliseerus 2017. aastal ning pöördus aasta lõpuks väikesele kasvule jõudes tasemele 86 400 looma. „Aastate võrdluses registreeriti piimalehmade arvu suurenemine enne 2017. aastat viimati 2013. aastal,” märkis ta. Piima kokkuostuhind püsis 2017. aastal üle 30 € / 100 kg ning aasta keskmisena küündis 32,7 € / 100 kg, mis ületas 2016. aasta keskmist hinda 37%.

Maaeluminister rõõmustas ka, et peatunud on sigade arvu vähenemine. Sigade arv oli 2017. aasta 31. detsembri seisuga 18 600 looma võrra suurem kui eelnenud aasta lõpus. Aastatel 2014–2016 vähenes sigade arv umbes 92 000 võrra. Sealiha keskmine kokkuostuhind oli 2017. aastal 1626 € tonni kohta, mis on umbes 8% suurem kui 2016. aastal ja 9% suurem kui 2015. aastal.