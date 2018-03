* Kui Paide riigigümnaasium andis teada õpilaste vastuvõtust, arvas nii mõnigi, et olgu direktor Urmo Reitav valmis ka selleks, et õpilasi üle 150 ei tule. Läks aga sootuks teisiti. Praeguseks on avaldanud soovi õppida Paide riigigümnaasiumis 189 õpilast: 74 X, 55 XI ja 60 XII klassis.



* Ligi paarkümmend aastat Imaveres asuvat Eesti piimandusmuuseumi juhtinud Ants Välimäe paneb ameti maha. Konkursiga on muuseumile juba ka uus juht leitud. Välimäe on otsusega rahul ja lähe ära rahuliku südamega. Kuni 1. märtsini kestnud konkursile, millega otsiti sihtasutusele Eesti Piimandusmuuseum juhatuse liiget, laekus mitu sooviavaldust. Vestlusvoorude tulemusel jäi lõpuks sõelale Anneli Siimussaar.

* Tööturule sisenejate tüüpiline alampiir «poolteist kilo kätte» jääb enamikule saavutamatuks, kuid mõnes sektoris võivad hea ettevalmistusega inimesed teenida ka esimesel töökohal 1500eurost netopalka.



* Ühe õhtu kuust kulutab Albu kandi rahvas juba viimased pool aastat tantsimisele, sealhulgas uute tantsude õppimisele. Need «uued» tantsud võivad olla teinekord päris vanad ja kuuluda rahvapidude kullafondi, näiteks krakovjakk ja reinlender, aga ka valss, polka, labajalavalss. Iga kord toimub tantsutuba mõnes kohalikus saalis, et võimalikult paljud ümberkaudsed inimesed tantsimise ja ka pillimängu kuulamise võimalusest osa saaksid.



* Paide muusika- ja teatrimaja oli laupäeval kevadist elevust täis, sest sinna olid kogunenud võistu laulma linna parimad – toimus iga-aastane laste ja noorte lauluvõistlus «Lauluhäll 2018».

Paide muusika- ja teatrimaja kunstiline juht ja päeva üks eestvedaja Tiia Tamm märkis, et ülelinnalisel laulupäeval polnud seekord kõik päris samamoodi kui seni. «Esimest korda olid »Lauluhällis« lõõritamas parimad laululapsed ka Roosna-Allikult, Vodjalt, Viisust ja Tarbjalt.



* Jalgpall ei ole vaid elukutselised ja Premiumi liiga, jalgpall on ka mehed meie endi seast, kes mängivad seda pallimängu perede ja igapäevatöö kõrvalt. Ja neid mehi tuleb motiveerida, kasvõi soojamaareisiga. Just sellise veksli käis algava madalamate liigade jalgpallihooaja eel meestele välja teises liigas kaasalööva Türi Ganvixi esindaja Vitali Gansen.