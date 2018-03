Elu võimalus: üks laps pääseb Eestist jalgpalli MM-i finaalmängule

Jalgpallipäeval saavad osaleda kõik 6–10aastased lapsed ja see toimub 8. aprillil kell 11.00-14.00 Tallinnas, Eesti jalgpalli liidu sisehallis. Üritusel osalemiseks on vaja täita lihtne ankeet, mis on 21. märtsist kuni 1. aprillini kättesaadav kampaania veebilehel www.mcdonalds.ee/jalgpall.