Spordirahvas külastas Järvamaad

Ühise laua taga räägiti haldusreformist ja selle mõjust spordi ja liikumisharrastuse vaatest maakonnas, spordiliit tutvustas oma tegevusi, saadi infot spordiregistri võimaluste kohta. Samuti räägiti toetustest nii treeneritele, klubidele kui ka spordiliidule. Põhirahastaja spordiliidul on kultuuriministeerium, kust saadav toetus on pea 40 tuhat eurot. Järvamaa omavalitsuste liit toetas 2017. aastal spordiliitu 7300 euroga, lisaks toetas JOL muid sporditegevusi 5700 euroga, nt jalgpall, võrkpall, rahvajooks, Albu suusasõit ja Järvamaa spordipreemia, mis said JOList raha lepingutega.