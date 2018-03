* Lapse 1,5aastaseks saades ei laekunud vanema arvele oodatud teist osa valla sünnitoetusest ehk 350 eurot. Pereisa hakkas asja uurima ja sai üllatusena teada, et vahepeal oli vallas kord sedavõrd muutunud, et ta on eeldatud toetusest ilma jäänud.



* Teisipäeval esitleti Paide muusika- ja teatrimajas Nordea kontserdimajalt kingituseks saadud valgustehnikat. Tipptasemel tehnika võimaldab teha sama suurejoonelisi valguslahendusi kui on nähtud Viinis, Berliinis või Moskvas. Publik võttis näidatud valgussõu vastu aplausiga.



* Järva vallast Laimetsa küla metsadest kolm nädalat tagasi leitud pliimürgitusega merikotkas vaikselt kosub maaülikooli loomakliinikus, kuid oht tema tervisele pole veel möödas.



* Esmaspäeval kogunesid Väätsa prügila omanikud, et selgust saada, kuidas neile kuuluv vara läheb ilma enampakkumiseta erafirma kätte.



* Möödunud aastal kasutasid kuluhüvitisteks ette nähtud summa sajaprotsendiliselt ära neli riigikogu liiget, nende seas ka Järva- ja Viljandimaal kandideerinud keskerakondlane Helmut Hallemaa.



* Lõppev talv, nagu siinmail viimastel aastatel ikka, oli äärmiselt mitmetahuline. Suusatajad, kes pidid ka südatalvel lumeta oludes trenni tegema, tundsid seda oma nahal kõige paremini. Medalid ei jäänud siiski tulemata.



* Meeste korvpalli esiliiga põhiturniiri neljanda kohaga lõpetanud Paide Viking Window korvpallimeeskond alustab täna õhtul kodus veerandfinaaliga. Meeskonna eestvedajad paluvad toetuse märgiks tulla poolehoidjatel kohale valges riietuses.