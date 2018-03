Suusatalv sundis musta maaga kohanema

RR suusaklubi treener Raido Rohi ütles, et noorte suusasarja viimasel osavõistlusel läks tema juhendatavatel loodetult. «Ega meil eriti lumevarianti polnud ja kui saad alles veebruari alguses kodu lähedal sõitma hakata, siis pole ju ka võistlustel rõõmustamiseks eriti põhjust,» arutles ta. «Samas väga hullu ka ei olnud. Väikestel läksid sõidud enam-vähem ja suurematest võitis Õnnela Rodendau viimasel võistlusel oma võistlusklassi. Eks mul endalgi on treenerina mõtlemisainet, nii noortesarja kui ka varem peetud Eesti meistrivõistluste osas, kus lumi oli kohati nii tundlik, et määrimisega võis väga kergesti alt minna.»