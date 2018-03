Paide linnavolikogu esimees: prügilat tuleks müüa enampakkumisel

Pärast esmaspäeval peetud koosolekut ütles Tubli, et sai nüüd enda jaoks pildi selgemaks ja nägi põgusalt eellepingutki, mis on omavalitsustele kuuluva prügila ja erafirma vahel sõlmitud. Et leping on konfidentsiaalne, siis Tubli seda pikemalt kommenteerida ei saanud. Samas tunnistas, et olukord, kui müüakse omavalitsustele kuuluvat vara, kuid sellest ei saa avalikult rääkida, on imelik. Ta kinnitas, et prügila varade müüki tuleb veel kindlasti edasi arutada.