„Kondimootoriga tööle“ kampaania kutsub aprillis kõiki liikuma

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul on aktsiooni eesmärk innustada inimesi liikumiseks kasutama bensiini-, diisli- ja elektrimootori asemel rohkem omaenda kondimootori jõudu. „Meie liikumisharrastuse uuringutes nimetatakse ajapuudust ühe peamise põhjusena, miks vähe liigutakse. Kaval viis oma liikumisaktiivsust suurendada on kasutada selleks aega, mis kulub hommikul tööle minekuks ja õhtul töölt tulekuks. Parem enesetunne, rohkem energiat ja rõõmsam tuju on garanteeritud, eriti pärast pikka pimedat talve kätte jõudval kevadkuul,“ lausus Lusmägi.

SportID tegevjuht Marti Soosaare sõnul on neljal aastal korraldatud „Kondimootriga tööle“ kampaaniaga liitunud iga korraga ainsa rohkem osalejaid. „Ka mullune Euroopa Komisjoni raport töökohaspordi kohta ütles, et just võimalikult lihtsad kampaaniad töökohtadel motiveerivad inimesi kõige edukamalt oma eluviisi tervislikumaks muutma. Sammude lugemise kampaaniad toodi just ühe sellise näitena. Nii et kutsume sel korralgi kõik aktiivselt koos kolleegidega ja sõpradega kaasa lööma ja juba enne suve tulekut julgelt võimalikult palju väljas liikuma,“ ütles Soosaar.

„Kondimootoriga tööle“ toimub töökohaspordikuu raames vahemikus 2.-30. aprillil. Liikumisviisidena lähevad arvesse käimine/kepikõnd, jooksmine, rattasõit/maastikurattasõit ning rulluisutamine/rullsuusatamine. See, kui pika osa töö- või koduteest läbib osaleja kondimootoril, on tema enda otsustada. Arvestus ei käi selle peale, kes kogub rohkem kilomeetreid, vaid oluline on hoopis liikumise regulaarsus.

Kondimootoriga liikuma on teretulnud kõik. Kes soovib ettevõtmisesse kaasata ka kolleegid või sõbrad ja oma liikumisaktiivsust teiste tiimidega võrrelda, peaks kokku panema vähemalt neljaliikmelise võistkonna – tiimi arvestuses läheb kirja neli aktiivsemat osalejat. Oma tiimile tuleks panna nimi, kasutades selleks teemaviidet ehk hashtagi (tiiminimi peab olema kujul #Tiiminimi, näiteks: #SportID). Kui on soov oma töökohas korraldada sisemist võistlust, kuid samas võistelda ka teiste ettevõtetega, siis tasub registreerida mitu erinevat #tiimi. Võistkonna saab registreerida siin: https://kondimootor.ee.

Osalemiseks tuleb igapäevaselt märkida kas SportID või Fit100 treeningpäevikusse vähemalt üks liikumiskord. Iga märgitud liikumiskord annab võistluses osalejale 1 punkti. Päevas saab iga osaleja teenida maksimaalselt 2 punkti ning iga võistkond maksimaalselt 8 punkti. Osalemiseks on seega vaja, et kõigil tiimiliikmetel oleks kas SportID või FIT100 liikumisäppi kasutajakonto (FIT100 liikumisäppi saab alla laadida tasuta), sest just nendesse keskkondadesse märgitakse liikumiskordi ning arvestatakse punkte.

Aktiivsetele kondimootoriga liikujatele on ka auhinnad, mille on välja pannud EOK. Parim võistkond võidab 1000 euro väärtuses spordikaupa Sportlandist. Coopi auhinnaloosis osalevad kõik individuaalosalejad, kes on igal päeval teinud liikumispäevikusse vähemalt ühe märke. Lähemalt saab osalemise ja tingimuste kohta lugeda https://kondimootor.ee