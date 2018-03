Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava

Sotsiaalministeeriumi tervisala asekantsler Maris Jesse sõnul pole eesmärke seadmata võimalik edasi liikuda, ka tervise valdkonnas, kus tegevused peavad moodustama terviku. „Eesti mehed edestavad keskmise eluea poolest Läti mehi 4 aastaga, kuid Euroopa Liidu keskmisest jääme ligi 4 aastaga alla. Varajaste südamehaiguste või õnnetussurmade ärahoidmiseks on vajalikud nii ennetustegevused kui ka hea ja järjepidev arstiabi,“ ütles Maris Jesse. „Arengukava uuendamise käigus seatakse uued tervise-eesmärgid ja vaadatakse üle, kuidas paremini koostööd teha. Seejuures on oluline meeles hoida, et tervis ei ole midagi iseseisvat ega eesmärk iseeneses – tervis on eeldus nii inimese kui ka riigi heaoluks ja arenguks.“