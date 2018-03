Tarbijate Ühistu jätkab noorjalgpallurite toetamist

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe: „Pika ajalooga ja kohalikus kogukonnas tööandjana väga olulist rolli mängiva Järvamaa ettevõtte toetus on meile väga oluline ja koostöölepingu pikendamine annab meile ja jõudu ja kindlust, et oleme õigel teel. Kolme esimese koostööaasta jooksul on Paide Linnameeskonna noortesüsteem tublisti laienenud, pakkudes jalgpallitreeningute võimalusi ka Türi, Järva-Jaani ja Aravete lastele.“