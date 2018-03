Üks õde võttis teiselt Järva naiskodukaitsjate juhtimise üle

„Usun et kolme aasta pärast on meie liikmeskond jõudsalt kasvanud. Tean omast kogemusest, et kui sa ise ei ole Naiskodukaitsesse teed leidnud siis üsna pea leiab sind naiskodukaitsja ise üles ja kui ta sind juba meie ridadesse kutsub siis tule ja sa ei kahetse!“ ütles uus esinaine ise.