Dokumendi taotlemise aeg lüheneb

Alates aprillist on iga kuu viimasel neljapäeval teenindused avatud pool päeva, see tähendab, et Paides on teenindusbüroo avatud kella 9st 12ni.

PPA selgitab, et pooliku tööpäeva valisid nad teeninduste külastatavuse statistika põhjal. Kuu viimane neljapäev sobis selleks kõige paremini, sest siis oli teeninduste külastatavus madalaim. Sellel ajal, kui teenindus on inimestele külastuseks suletud, käib töö seal edasi. Töötajad kasutavad seda aega koolitusteks, arhiivide korrastuseks, üle hoiustamisaja seisma jäänud dokumentide hävitamiseks jne. (JT)