* Kuigi neljapäevasel Väätsa põhikooli kosmosepäeval ei läinud esmalt kõik plaanitult, saadi kella 17 paiku siiski esimese teadusjaama stardiga hakkama ning heeliumipall vedas jaama sinisinisesse kevadtaevasse.



* Keskkonnaministeeriumi tellitud üle-eestilisest uuringust ilmneb, et taimekaitsevahendite jääke leidus enamikus kohtades, kus proove võeti. Kõige rohkem leiti jääke herbitsiidist, mida Eestis ei müüda. Järvamaal võeti proovid Türi vallas Arkma külas asuvast Mäo allikast, pinnavett uuriti Väätsa kandis asuvast Jõemetsa peakraavist ning kaevuvee proovid võeti Türi valla Raukla küla ühest kaevust.



* Paide muusikakooli viiuliklassil on sootuks uus nägu. Eelmise suve lõpul lapsevanema algatusel remonditud pisikese ruumi üht seina kaunistab kunstnik Liina Tantsi maal kolmest graatsiast.



* Türi noortekeskuse vahendusel saavad aprilli esimesel päeval end kirja hakata panema need koolinoored, kes soovivad suvevaheajal töömalevas pisut taskuraha teenida.



* Järvamaa kutsehariduskeskuse Põltsamaa õppekohas on paari viimase aasta jooksul saanud koolitust kõigest sadakond inimest. Haridusministri hinnangul pole koolil jõudu selle õppekoha arendamiseks ja arvatavasti müüakse hooned mõne aasta pärast maha.



* Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder (47) kasvas üles kodus ja õppis koolis, kus jumal, kirik ja üldse vaimulik maailm laiemalt jutuks ei tulnud. Selgus saabus teismelisena.



* Soov fotodel laitmatu välja näha, pidudel särada või moelaval pilke püüda toob Kaisa Kaldami juurde neide Paidest ja kaugemaltki. Selline tööpõld on iga jumestaja unistus, milleni jõutakse aastatepikkuse tööga. Kaisa on aga alles kolmeteistkümnene.



* Su nimi on Albert, sul on peas uhke hele juuksepahmakas, lisaks võimas lauluhääl ja sirge rüht. Ja vähemalt viis andunud naisfänni. Kes sa oled? Variante on kolm: ilmakuulus füüsik ja leiutaja, tõusev täht muusikamaailmas, kukk kanakarja keskel.

Türil ühe eramaja tagahoovis uhkes helerohelises häärberis elav Albert on kukk. Aga mitte tavaline. Albert on Kolga-Jaanist, ehk mulk. Kui Albertil oleks ette näidata isikut tõendav dokument, oleks seal kirjas, et tegu on Hollandi valgepea nimelise kanatõu esindajaga. Just seetõttu ehib Alberti pealage uhke valge sulepahmakas. Umbes midagi tupeetaolist, millega kiilaspäisusele kalduvad vanahärrad oma paljast pealage katta üritavad. Veidi meenutab see soengulõige Alberti peas ka ühe suurriigi kõige tähtsama mehe oma.