Aprill on Eestis töökohaspordi kuu

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on tulemuslik töötamine ja regulaarne liikumisharrastus omavahel otseses seoses. “Inimene, kes regulaarselt liigub, on tervem, rõõmsam ja tugevam, samuti on tal rohkem häid mõtteid, parem keskendumisvõime ja kõrgem produktiivsus. Nii et regulaarne liikumine on kasulik nii inimesele endale kui ka tema tööandjale. Alanud töökohaspordi kuuga tahame kutsuda kõiki looma ise või koostöös tööandjaga rohkem võimalusi töökohal või koos kolleegidega liikumiseks,” ütles Sõõrumaa.

EOK president esitas tööandjatele veel kaks üleskutset. “Esiteks, kutsume kasutama võimalust hüvitada oma töötajatele sportimiskulusid, mida saab käesolevast aastast teha erisoodustusmaksuta. Ja teiseks, hõlbustama büroohoonetes liftide asemel treppide kasutamist ning treppe kasutavad liikumismarsruudid võiks tähelepanu juhtimiseks spetsiaalselt tähistada. Terves kehas terve vaim!” ütles Sõõrumaa.

Eesti Firmaspordi Liidu juhatuse liikme Marti Soosaare sõnul toob töökohaspordi kuu loodetavasti kõigile ettevõtetele meelde, et oma töötajate tervist on oluline edendada. „Paljud inimesed on töökohtadel staatilises asendis kaheksa tundi päevas, tihti küllalt palju ühtejutti. Sellega kaasnevad alaseljavalud ja paljud muud terviseprobleemid. Meie soov on meenutada tööandjatele siinjuures ka nende vastutust. Tänapäeval on teie töötajad teie kõige suurem varandus. Ärge laske neid siis enda juures rooste minna, vaid õlitage ka ikka vahepeal. Töökohaspordikuu loodetavasti meenutab tööandjatele seda lihtsalt tõde ja usun, et paljud tööandjad tulevad sellega ka hea meelega kaasa ning korraldavad oma kollektiivile ka mõne lihtsama sportliku ürituse,“ rääkis Soosaar.

Töökohaspordi kuud korraldavad Eesti Olümpiakomitee, Ühendus Sport Kõigile, Eesti Firmaspordi Liit ja Kultuuriministeerium. Kuu raames toimuvad erinevad ettevõtmised, millest kõik on oodatud osa võtma ning muidugi ka iseseisvalt oma töökohas sportimis- ja liikumisüritusi korraldama. Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad oma sportlikud ettevõtmised kirja panna töökohaspordi kuu kalendrisse firmasport.ee/kalender18

2.-30. aprillil on kõik huvilised on oodatud osalema populaarses aktsioonis „Kondimootoriga tööle“. Liikumisviisidena lähevad arvesse käimine/kepikõnd, jooksmine, rattasõit/maastikurattasõit ning rulluisutamine/rullsuusatamine. See, kui pika osa töö- või koduteest läbib osaleja kondimootoril, on tema enda otsustada. Arvestus ei käi selle peale, kes kogub rohkem kilomeetreid, vaid oluline on hoopis liikumise regulaarsus. Rohkem infot leiab ja registreerida saab https://kondimootor.ee

9.-13. aprillil toimub Tallinnas ettevõtete kevadspartakiaad, kus ühe nädala tööpäevade õhtutel saab panna ennast proovile ning võtta mõõtu oma kolleegide ja teiste ettevõtete esindajatega sellistel aladel nagu keegel, noolevise, kabe, male, curling, trepijooks SEB-s, laskmine, ergomeetrite kolmevõistlus. Rohkem infot leiate https://firmasport.ee/kevad/uldjuhend/