* Eile hommikul nagises Koeru keskkooli direktori kabineti tool üle pika aja, sest sellel võttis istet uus direktori kohusetäitja Jaan Kabin, kes tüürib kooli seni, kuni leitakse uus juht. Järva valla abivallavanem Tiina Oraste ütles, et Koeru keskkool on detsembri keskpaigast olnud juhita ja juba enne seda tekitas juhtide vahetus teatavaid pingeid. «Selline peata olek pole ühele koolile kuidagi hea ja olukorrale tuli leida lahendus,» sõnas ta.



* Kuigi eelmisel aastal jäi Järvamaad külastanud turistide arv alla turismiettevõtjate soovitud 200 000 piiri, suurenes ööbimiste arv kümme protsenti ja see on maakonnale palju olulisem.



* Aastaid on Järvamaa pealinnas silma paistnud sellega, et tervisedenduslike tegevuste rahastus toimib suurepäraselt. Sel aastal on algus olnud konarlik.



* Türi valla ühinemiseelsel territooriumil korraldatud olmejäätmete vedaja on 1. aprillist Ragn-Sells. Kuigi vedaja vahetumisega läheb prügikonteineri tühjendus oluliselt kallimaks, jääb see teenus seal maakonna odavaimaks.



* Laupäeval hommikul kell üheksa algab Türi ühisgümnaasiumi võimlas 24 tundi kestev treeningsõudmine. Kõik huvilised on oodatud nii osalema, treeningvõimaluste kohta uurima kui ka niisama uudistama.



* Korvpalli esiliiga põhiturniiri neljanda kohaga lõpetanud Paide Viking Window meeskond kohtus neljapäeva õhtul kodusaalis G4S Noorteliigaga ja võttis kindlalt 73:58.