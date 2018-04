Hobipruulijad jooksevad tormi mini-õlletehase võidu nimel

Eesti Väikepruulijate Liidu poolt välja kuulutatud konkursi eestvedaja ja õllesommeljee Juks Ojapervel on hea meel, et üleskutse esimest korda läbiviidavale kodumaiste käsitööõllede mõõduvõtule on koduste “pruulinurkade” tegijate seas huvi äratanud. Tänaseks on olemas nii ülevaade esimestest huvilistest kui ka paika saanud võistluse täpne reglement.

Nüüd on valminud ka võistluse ametlik reglement, mida hobipruulijad saavad aluseks võtta, kui juuni lõpus õlled võistlustulle läkitavad. “Kõige olulisem on meeles pidada, et tegemist pole kogenud tootjate, vaid tavaliste koduste hobipruulijatega. Nii on võistlusele oodatud iga huviline, kel on meile saata 20. juuniks 6 pudelit enda valmistatud käsitööõlut. Lisaks aule ja kuulsusele jagame parimatele kodupruulijatele ka praktilisi auhindu, mis koduse pruulimiskoja veelgi tõsiseltvõetavamaks aitavad muuta,” selgitas Ojaperv ja lisas, et võistluse peaauhinnaks on uhke BulletBrew mini-õlletehas koduseks õlletegemiseks. Parimad pruulmeistrid kuulutab žürii välja 6.-7. juulil toimuval Eesti Väikepruulijate Festivalil.