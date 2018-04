* Paide ühisgümnaasiumi õpilaste viie aasta eest mulda pandud tammetõrudest on sirgunud istikud, mis juba kuu aja pärast peaks istutatama Paide Sillaotsa-poolse sissesõidutee äärde Järvamaa sajandi tammikuks.



* Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi saavad tänavu Brandner PCB keemik-tehnoloog Kerlin Tealane ja Eesti Pagari personalispetsialist Mairi Alajan. Järvamaa kogukonnafondi juhatuse esimehe Valev Väljaotsa selgitusel oli tänavu taotlusi kuus: neli avalikust ja kaks erasektorist. «Kõik need noored on stipendiumi väärt, aga eelistus langes seekord erasektoris töötavate noorte kasuks,» ütles ta.



* Kui praegune Türi lillelaada korraldaja ütles üldkoosolekul välja, et tänavune laat jääb talle viimaseks, siis võeti see uudis vastu kahetiste tunnetega. Tavapäraselt märtsis peetaval Türi aianduse ja mesinduse seltsi (AMS) üldkoosolekul teatas seltsi juhatuse liige Liivi Lintlom, et korraldab tänavu laata viimast korda. «MTÜ Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatust valitakse iga kolme aasta tagant ja et siirdun elama ühte teise Eestimaa linna, ei lase end enam järgmisel üldkoosolekul juhatusse valida. Ongi kogu info,» ütles ta. «Inimesed ikka vahetavad elukohta ning distantsilt seltsi juhtida ja Türi lillelaata korraldada on ebamõistlik.»



* Tavaliselt jäävad XI klassi uurimused kooli seinte vahele ja peale hindajate ei tea neist keegi midagi. Paide gümnaasiumi õpilase Andriana Lomakina uurimusest kujunes erand, sest see jõudis muusikalina muusika- ja teatrimaja suurele lavale saalitäie publiku ette.



* Paide linnameeskond on alustanud Premiumi liiga hooaega oodatust tagasihoidlikumalt. Olukorraga pole rahul ei peatreener ega ka jalgpallurid. Poolaegade lõpus kipuvad mängijad ära kukkuma ja mänguplaanist mitte kinni pidama.



* Tuleval aastal pealinnas peetava üldlaulu- ja -tantsupeoni on veel poolteist aastat, ent nii lauljatele-tantsijatele kui ka pillimängijatele ja nende juhendajatele on ettevalmistused juba alanud. Sellest aastast on Järvamaal vahetunud ka suurpeo kuraator. Mitu aastat maakonnas suurpidude kuraatori tööd teinud Lili Välimäe pani eelmisel aastal seoses elukohavahetusega ameti maha ja kuni eelmise nädalani oli koht täitmata. Pidu aga läheneb ja nii tegi Järvamaa omavalitsuste liit Laulupeo sihtasutusele ettepaneku kinnitada sellesse ametisse endine Türi valla avalike suhete ja kultuurispetsialist Katrin Soomets.