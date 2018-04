Harju-, Järva- ja Raplamaa teede olukorda mõjutab tee-ehitus

Põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Tükk lisas, et inimeste pahameel on mõistetav, ent kuna tegu on ühe viimaste aastakümnete suurima ehitusobjektiga, mida on vaja varustada ehitusmaterjaliga kohalikest karjääridest, siis ei saa sõite täielikult keelata. „Loodame võimalikult kiiresti vajaliku koguse ehitusobjektile transportida, et vähendada koormust teedele,“ lausus Tükk. Kinnitame, et teedele tekkinud defektid tähistatakse ning parandustöödega alustatakse esimesel võimalusel.