Okste põletamine ajas naabrid ärevile

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu.

Tulekahju areneb eluohtlikuks minutitega. Tähtis on tegutseda kiirelt ja õigesti. Igaüks peab teadma, kuidas käituda tulekahju korral või mida teha selleks, et õnnetust ei juhtuks. Anname nõu ja pakume käitumisjuhised, kuidas kahjutuld ennetada. Teadlik käitumine on iga kodu tuleohutuse alus.

Oluline on järgida tuleohutusnõuded ka väljaspool eluruume, näiteks hoovis grillides või õues lõket tehes.