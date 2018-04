Arendustoetust soovib 317 väikepõllumajandusettevõtet

Maaelu arengukavast rahastatava toetusmeetme taotlusvoor oli 2014-2020 perioodi viies. Tänavuse taotlusvooru eelarve on 5 mln eurot - sellest jätkub kõigi nende taotluste rahuldamiseks, mis osutuvad kontrollis ja hindamisel nõuetekohaseks.

Selle meetme puhul ei nõuta taotlejatelt rahalist projekti elluviimiseks omaosalust. Sellest hoolimata plaanivad paljud ettevõtjad teha oma äriplaani ellu viies suuremaid investeeringuid kui toetusega piirduvas summas. Kõigi planeeritud abikõlblike kulutuste maksumus on 3 miljoni euro võrra suurem, kui on taotletud toetuste summa.

PRIAs algab nüüd taotluste menetlemine. Taotluste hindamiskriteeriumid on sätestatud meetme määruses. Maksimaalselt võib taotlus saada 51 hindepunkti, toetuse pälvimiseks on vaja vähemalt 14 punkti. Otsused teeb PRIA hiljemalt 12. juuniks ning seejärel maksab kohe 75% määratud summadest välja. Ülejäänud toetus makstakse siis, kui ettevõtja on esimese toetuse-osa kasutamise nõuded täitnud.