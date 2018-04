* Praegu on Järvamaal kaheksa postkontorit, kuid juba lähiajal panevad ukse kinni Koeru ja Järva-Jaani postkontor. Kolmest inimesest kaks, kes eile ennelõunal kümne minuti jooksul Koeru postkontoris käisid, ei teadnud postkontori peatsest sulgemisest midagi.

Tosin kilomeetrit Koerust kaugemal Müüsleris elav Piret Veebel märkis, et on küll mingeid jutte kuulnud, kuid ei arvanud neid tõele vastavat.



* Kolm nädalat pärast seda, kui Järva Teataja kirjutas, et Väätsa prügila varad müüakse ilma avaliku konkursita Ragn-Sellsi tütarfirmale, jõudsid Paide linna juhid järeldusele, et pole nõus nõnda oma varast loobuma.



* Eurorahapajast suurima portsu napsanud Viisu küla teeb korda kirjanikuga seotud hoone, Albu kant saab uue liikumisväljaku ning Valgehobusemäele on rohkem asja ka suveajal. Põhja-Järvamaal jagus euroraha 33 kavandile.



* Sügisest Paide Hillar Hanssoo põhikooliks muutuvas Paide ühisgümnaasiumis praegu veel asju ei pakita ja õppetöö kulgeb tavapärases rütmis kuni juuni alguseni. Juuli esimeseks nädalaks peab aga maja tühi olema, et lammutustööd võiksid alata.



* Aprillil esimesel päeval läks lahti kirjapanek Türi valla töömalevasse, Paide kandi hakkajatel noortel, kes soovivad suvel taskuraha teenida, tuleb veel mõnda aega kirjapanekut oodata.



* Laupäeval hommikul kell üheksa algas Türi ühisgümnaasiumi võimlas 24 tundi kestev sõudmine. Pühapäeval kell üheksa võisid korraldajad arvud kokku lüüa: ööpäeva vältel kogunes sõudemeetreid koguni 307 031.



* Laupäeval Tartu Ülikooli spordihoones peetud «TV 10 olümpiastardi» kolmandal etapil oli järvakatest väljas vaid kaks Koeru keskkooli üksikvõistlejat. Mõlemad jõudsid kuulitõukes ka finaali: Andri Matrov tuli vanematest poistest 14.05ga kolmandaks ja Virgo Suun oli 10.22ga seitsmes.