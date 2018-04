Eesti suurim harrastusspordisari avas hooaja

Eesti suurima osalejate arvuga harrastusspordisarjaks kasvanud RMK Eestimaa orienteerumispäevakud avas oma teise hooaja – uuel hooajal on kavas rekordilised 20 sarja ja enam kui 350 sündmust.

Mullu 6500 osalejat ja 52 000 osaluskorda köitnud päevakute sarja tänavune eesmärk on kasvatada osaluskordade arv 60 000. Uute sarjadena on lisandunud maikuus alustavad Narva kolmapäevakud ja uus sari Tallinnas. Kõiki päevakute toimumisaega ja -kohta saab näha aadressilt www.päevakud.ee.

„Liikumisharrastus ja päevakud on orienteerumise vundament ja kasvulava. Siit tulevad meie uued harrastajad ning loodetavasti ka järgmised maailmameistrid,“ ütles Eesti Orienteerumisliidu president Meelis Mälberg.

RMK Eestimaa orienteerumispäevakud on esindatud 14 maakonnas, Tallinn ja selle lähiümbrus alates maist koguni nelja sarjaga. Päevakud toimuvad enamasti metsamaastikel, kuid üha enam ka linnas ja parkides, et olla osalejatele lähemal. Suuremates sarjades on kõige pisematele korraldatud lastehoid, väikelastele aga juhendaja toel spetsiaalne rada.

Päevakute peatoetaja RMK esindaja Ulvar Kaubi märkis, et eelmisel aastal külastati riigimetsa 2,4 miljonit korda. See tähendab, et iga eestlane käis metsas ligi kaks korda aasta jooksul.

„Orienteerujad käisid metsas aga neli korda sagedamini – päevakud toovad inimesed kodudest välja,“ lausus Kaubi. Koostöös Orienteerumisliiduga soovime suurendada inimeste looduses liikumise sagedust ja ootame inimesi loodusesse igal ajal ja iga ilmaga.“

RMK Eestimaa orienteerumispäevakute koordinaator Markus Puusepp tõi välja, et päevakute noorimad osalejad on sülelapsed ja vanemad enam kui 90aastased.

„Orienteerumine sobib igas vanuses inimestele, andes võimaluse vabas looduses ja värskes õhus sportlikult aega veeta. Päevakutel võib osaleda nii üksi kui koos sõbraga, rahuliku looduse nautimise või tempoka jooksutrennina. Võimalusi on palju ja päevakute korraldajad aitavad uusi osalejaid alati ja hea meelega,“ lisas Puusepp.