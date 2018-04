Tallinna-Tartu maanteel jätkub 2+1 möödasõiduala ehitus

Valmaotsa-Kärevere lõigu pikkus on 7,4 km, kuhu rajatakse vaheldumisi neli möödasõidulõiku. Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius on 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1 m laiune kindlustatud teepeenar.