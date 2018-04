Tegelikult tegutses Lepik maakonna keskuses juba varem, sest siin on tal toiduhaagis Kindel Kõhutäis. Nüüd osutab ta aga koos Rahula tavandibürooga Paides ka peielauateenust.

Ruumid said eelmisel nädalal valmis ja esimesed peielauadki on tehtud. «Türil oli mul pakkuda ruum 40 kohaga, mida oli ilmselgelt vähe. Matusebüroo juures, Bermuda ärimaja hoovil, kus kunagi tegutses apteek, olid aga just ühed ruumid vabanenud,» selgitas ta.