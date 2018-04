* Sellal kui põllumehed veel ootavad pikisilmi, mil saab traktoriga põllule kevadtöid tegema minna, võtavad igal kevadel saagist oma osa linnud ja kitsed, just neid viimaseid on tänavu rapsipõldudel kohe eriti ohtralt.



* Juba 1. augustil hakkavad Paide teatrina tegutsema projektijuht Harri Ausmaa ning suvel Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennu lõpetav lavastaja Jan Teevet ning näitlejad Joosep Uus, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk ja Kirill Havanski. Õnnestunud katsetused «Maamõõtjad» ja «Richard 3» lisavad Ausmaale ja Teevetile julgust hõigata välja teatri avalavastuse esietendus, mis on 22. novembril. See on trupi ühislooming, mis näitab neid ja nende teekonda.



* Kuni eelmise nädala lõpuni ootas politsei- ja piirivalveamet aadressile www.liiklustalgud.ee vihjeid inimestelt, kes teataksid teelõikudest, kus lubatud sõidukiirust ületavad juhid põhjustavad liikluses ohte. Järvamaalt saadeti talgute käigus tähelepanekuid ligi 60 probleemsest kohast, kus autojuhid liialt jalga gaasipedaalile vajutada armastavad.



* Endise Järva maavalitsuse seinu ehivad kunstnike Ants Viidalepa ja Peeter Mudisti maalid, mille kohta pole raamatupidamisdokumentides kirjas ainsatki rida.



* Riigihalduse minister Jaak Aab ja peaminister Jüri Ratas andsid teisipäeval Stenbocki majas olnud tänuüritusel kätte neli regionaalarengu auhinda. Selgi aastal tuli üks regionaalmaasikas Järvamaale ning selle pälvisid Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmise AS.



* Mitu korda Järvamaa aasta parimaks tõstjaks valitud Leho Pent tuli laupäeval Tallinnast peetud Eesti meistrivõistlustel kuni 105 kilogrammi kaaluvate meeste klassis Eesti meistriks .