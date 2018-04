Ettevõtmise taga on Järvamaa lasterikaste perede ühendus, kuid selle juhi Katrin Pullisaare sõnul on riidetuba avatud kõigile huvilistele, mitte ainult suurperedele. "Meie eesmärk on kasutatud riietele anda uus elu, saates kasutatud asjad uuesti ringlusesse;" sõnas ta.