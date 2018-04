Keskkonnaamet kutsub Avastusrajale seiklema

Tänasest 30. aprillini on igas Eesti maakonnas avatud vähemalt üks „Liigu ja õpi Avastusrajal 2018“ virtuaalne rada, mille läbimist looduses toetab nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus. Igal rajal on 15 kontrollpunkti, kus osalejad saavad küsimustele vastates oma teadmisi testida ja koguda uut infot piirkonna loodus- ja kultuuriobjektide kohta. Koostöös Tervise Arengu Instituudiga on tänavu kõigil radadel ka mõned sellised ülesanded, mis suunavad matkaja mõtlema oma tervisele.