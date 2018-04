Noorte [eel]arvamusfestival murrab noorte eelarvamusi ja müüte

[Eel]arvamusfestivali eestvedajaks Läänemaal on Haapsalu Noortevolikogu. Koos võetakse ette ja hakatakse otsast murdma nii ühiskonnas noorte kohta kui ka noorte endi loodud eelarvamusi ja müüte. „Oluline on, et noored saaksid oma arvamust avaldada turvalises keskkonnas, kus nende häält kuulatakse ja arvesse võetakse. Lisaks avardab sündmus noorte silmaringi ning mõistmist, kuidas elu tegelikult käib. Sel suvel paneme üheskoos Eesti noortega pead kokku ning arutleme olevikust ja tulevikust Läänemaal, Eestis ja maailmas,“ sütitas Haapsalu Noortevolikogu esimees Karl-Edward Uibo.