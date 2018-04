Ära unusta mopeedi liikluskindlustust!

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul tuleb igal kevadel liiklusesse suur hulk mootorrattaid ja mopeede, mille juhid on unustanud sõlmida kohustusliku liikluskindlustuse lepingu.

„Liiklusregistris on registreeritud üle 12 000 mopeedi ja tänase seisuga on liikluskindlustuse leping sõlmitud alla 5000 mopeedil. Seega 65 protsenti on liikluskindlustuse lepinguta,“ ütles Potsepp.

„Senine kogemus näitab, et kevadeti ununeb liikluskindlustus eelkõige mopeedi ja haagise omanikel. Paljud mopeedijuhid on aga juhtimisõigusega lapsed, kellel ei pruugi olla kindlustuskogemust. Sel juhul on lapsevanema kohustus õpetada oma lapsele kindlustuse kontrollimist,“ lisas ta.

Kui sõidukit ei kasutata, siis ei ole kindlustuskohustust lepingu lõppemisele järgneva 12 kuu jooksul. Seejärel hakkab aga kehtima kindlustamata sõiduki sundkindlustus, mis on tavalisest liikluskindlustusest kallim automaatne sundkindlustus. Erandiks on vanasõidukid või võistlusautod, millel peab liikluskindlustuse leping olema üksnes siis, kui neid kasutatakse.

Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuhi Kristjan Ahvena sõnul on mopeedidele, nagu ka teistele sõidukitele, võimalik sõlmida liikluskindlustust kuise maksega. „Kuna kogukulu sellest ei suurene, on see võimalus eriti atraktiivne noortele kindlustajatele, kelle jaoks on oluline oma rahaasju planeerida. Meie kogemus näitab, et hooajaliselt kasutatavate sõidukite kindlustamisel eelistatakse pigem just ühe kuu pikkust poliisi,“ ütles Ahven.

Inges Kindlustuse juhatuse esimees Voldemar Vaino rõhutas, et kõigil on kasulik kontrollida oma kindlustuslepingute kehtivust. „Kindlustada on odavam, kui kindlustuseta sõita – kes kindlustuseta sõidab ja kahju teeb, peab kahju ise kinni maksma. Ka väiksema liiklusõnnetuse korral võib rahaline kahju olla märgatav,“ ütles Vaino.

Liikluskindlustuse kehtivust saab kontrollida LKF-i veebilehel www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Kui kindlustust ei ole, siis liikluskindlustuse hindu on võimalik võrrelda kalkulaatoris https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.