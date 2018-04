Raamatukogus avatav näitus tutvustab pilveriiki

Vaatamata oma noorele eale on loodushuviline Kairo Kiitsak pool oma elust tegelenud loodusvaatlustega. Eriti paeluvad teda tormid, mis võivad pakkuda silmailu, kuid tuua kaasa ka suuri purustusi.

Lisaks looduse jälgimisele tegeleb Kairo loodusfotograafiaga. „Kõik olen ise õppinud,” kinnitab ta. Fotokaamera on tal iga päev kaasas ning peaaegu iga päev jäädvustab ta sellega ka mõne pildi. „On juhtunud, et näen midagi ja pole kaamerat kaasas, siis on palju kahetsemist,” põhjendab Kairo kaamera kaasavedamist.