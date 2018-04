«Kreml kardab, et nende vanad mõjuhoovad kaovad ära. Mõte on 10–15 aasta pärast mõjutada Eesti sisepoliitikat,» kirjeldas kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu eelmisel nädalal.

Kaitsepolitsei avaldas, et Venemaa on alates 2015. aastast alustanud uute noorteürituste formaatidega või laiendanud varasemaid ülemaailmseteks. Mitmel neist on käinud ka Eesti noored.