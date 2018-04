* Banaanikilo on viimastel kuudel kaupluste hinnaskaalal teinud hüppeid seinast seina: kord on see alla euro, siis tõuseb jälle paari euro ligi. Mäekülas asuva Konekesko müügiesinduse töötajatel on sellest üsna ükskõik, sest maitsvaid troopilisi vilju saavad nad noppida otse müügihallis kasvavalt banaanipuult.



* Ühe Paide linna küla elaniku kodusest valvekaamera salavestusest on näha, kuidas linnavalitsuse liige Kulno Klein poeb aiapraost tema hoovi, jalutab seal ringi ja pildistab hooneid. Majaomanik tegi politseisse juhtunu kohta avalduse.



* Paides tööõnnevalemit tutvustanud koolitaja Tiina Saar-Veelmaa nentis, et töömaailmas harjumuspäraselt enam ei saa, sest noor ennem sureb, kui läheb vanamoodsalt konservatiivse tööandja juurde, ta eelistab teenida raha targemalt ja võrdse partnerina.



* Sel nädalal selgusid Eesti Vabariik 100 algatuse «Igal lapsel oma pill» viimase taotlusvooru tulemused. Hea uudis on see, et Järvamaale tuleb 26 pilli kogumaksumuses 21 700 eurot.



* Võiks arvata, et Türi muuseumis on sellest nädalast avatud näitusel väljas ajahamba puretud õpikud, roostes kirjasuled või tindiplekkidega koolitunnistused. Pealkirjast «330 aastat hariduselu Türil» võiks seda ju eeldada. Koolitunnistusi ja õpikuid küll on, ent pigem tasub väljapanekut vaatama minnes valmistuda selleks, et lugemist on kõvasti ja esemetele väga rõhku polegi pandud.



* Kui Järva vallas Salutaguse külas elav bussijuht Ilmar Kluust (55) oma võrrid kuuri alt päevavalgesse ajab, saab neid kokku ei vähem ega rohkem kui kümme. Pea kõigil on peal kiri «Salutaguse PPA».



* «Ärkan hommikul tahtega minna tööle, olen inspireeritud ja inspireerin teisi, ja õhtul lähen täidetud tundega magama, teades, et järgmisel päeval see kordub,» unistab näitleja Joosep Uus.

Ta usub, et see unistus täitub Paides, augustis sündivas teatris. Mõtet jagavad tema sõbrad ja trupikaaslased: projektijuht Harri Ausmaa, lavastaja Jan Teevet ning näitlejad Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping ja Ursel Tilk.



* Kui päike päevad soojemaks paitab, ajavad Aile ja Kaido Kalvik pühapäevaseks lustisõiduks garaažist välja kiiskavalt valge kabrioleti tüüpi Cadillaci. Muide, pool sajandit vanas autos mööda Paide tänavaid kulgedes tunduvad need olevat parimas korras.