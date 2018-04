Põllumehed soovivad rändlindude heidutusjahti

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen sõnas, et põllumehed ei ole looduse vaenlased ja tahavad elada loodusega kooskõlas, sest põllumajandus on tegevusala, mis sõltub väga palju loodusest endast ja sellest, et seal valitseks tasakaal. «Viimastel aastatel rändel olevate haneliste arvukuse tunduvat suurenemist on tunnistanud nii ornitoloogid kui ka põllumehed. See nõuab põllumajandustootjalt põldude kaitsel aasta-aastalt üha enam energiat, aega, ressurssi ning järjepidevust,» selgitas ta.