Kohaliku omaalgatuse programmi kaudu saab toetust taotleda

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru taotluste koostamise aeg on kätte jõudnud. Taotlusi oodatakse kuni 2. mai kella 16.30ni.

Pane tähele, et sel aastal on programmis mitmeid muudatusi! Kuna KÜSK enam programmi korraldamisega ei tegele, on kogu vajalik info taotlejale avaldatud MTÜ Järvamaa Arenduskeskuse koduleheküljel. Nemad vastavad ka küsimustele. Tasuta nõustamist taotluste läbimõtlemiseks ja koostamiseks Järvamaa Arenduskeskuses pakub mittetulundusühenduste konsultant Taive Saar.