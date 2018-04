Avatud talude päeval on Järvamaalt kirjas 7 talumajapidamist

Hetkeseisuga on Pärnumaalt registreerunud 21, Harjumaalt 19, Tartumaalt 12, Viljandimaalt 11, Lääne-Virumaalt 11, Põlvamaalt 9, Järvamaalt, Jõgevamaalt, Raplamaalt ja Ida-Virumaalt 7, Saaremaalt 5, Läänemaalt 4, Hiiumaalt 3 ja Valgamaalt 3.

„Meie eesmärk on näidata Eesti inimestele, et maal on võimalik elada ja töötada ning end seejuures ka hästi tunda. Lisaks tahame lastele, kellel maal talupidajatest sugulasi-tuttavaid ei ole, anda võimaluse ühel päeval seda ehtsat maaelu kogeda ning näha, kust tuleb piim ja kuidas saab leib laua peale. Kindlasti on see päev osalevatele taludele hea võimalus oma toodangu tutvustamiseks ja uute klientide võitmiseks,” ütles avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk Maaeluministeeriumist.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu ning 2017. aastal 280 talu. „Kutsume kõiki huvitatud talusid ennast kindlasti kirja panema, registreerimine kestab 1. maini,“ lisas Kertu Kärk.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu ning 2017. aastal 280 talu.

Andre Farm on osa võtnud kõikidest avatud talude päevadest ning eelmisel aastal külastas neid lausa 5600 inimest. Andre Farmi esindaja, Erika Pääbuse sõnul neil kolm aastat tagasi, kui toimus esimene üle-eestiline avatud talude päev, juustu veel ei olnud. „Osaleda otsustasime uudishimust, et kui palju lehmad inimestele siiski huvi pakuvad? Huvi ületas meie ootused, kahtlused ja lootused. See rõõm, mis inimestes esile tuli lehmale leiba ulatades ja vasikaid paitades, kostis vahel ka kilgetena väljapoole laudaseinu,“ meenutab ta.

„Järgnevatel aastatel küsimust, kas osaleda, enam ei tekkinud. Mõtted keerlevad nüüd ainult korralduslikel teemadel: kuidas inimesi paremini vastu võtta, anda neile põhjust kauemaks jääda, kuidas jõuda võimalikult paljudele vahetult oma lugu edasi anda ja elamusi pakkuda. See päev on meie jaoks olnud hea võimalus testida inimeste peal oma tooteid, mõtteid ja plaane. Me nö kontrollime oma ideid - kas ja kuidas need ellu viia, et tarbija/klient sellest tootest/teenuses ka huvitatud oleks,“ lisas Erika Pääbus.

Avatud talude päeval osalemise kohta saab lisainfot ka 19.-21. aprillil toimuval Maamessil, kus on esindatud Maaeluministeerium koos allasutustega. Informatsiooni ja kasulikke nõuandeid jagavad seal avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk ning Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lambur ja juhataja asetäitja Krista Kõiv.