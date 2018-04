Päästjad: lõhkekeha leiust tuleb kohe leiukohas teada anda

Päästeamet tuletab meelde, et leitud lõhkekehast tuleb kohe teada anda numbril 112. Kui vähegi võimalik, võiks leidja jääda demineerijaid leiukoha juurde ootama, kui see pole võimalik, tuleb leiukoht üles märkida ja tähistada. Üks võimalus teha seda on nutitelefoni abil. Tänapäeva nutitelefonid võimaldavad võtta GPS-koordinaate, mida siis võikski teha ja edastada need häirekeskusele.

Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan tuletab meelde, et need lõhkekehad on väga ohtlikud. "Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei ole liiga vanad. Isegi kui te ei ole kindel, kas see on lõhkekeha või miski muu, siis ikkagi kindlasti helistage hädaabi numbrile 112!“ kutsub demineerija inimesi üles käituma õigesti.