*Paari nädala eest oma maakodust Türi vallas Pibari külas Tallinna rongile jalgrattaga sõitma hakanud Viivi Hommik ei osanud uneski aimata, et satub koerarünnaku ohvriks, kuid just nii temaga juhtus. Teda ründas naabermaja suur koer. Saadud ränkadest vigastustest ja saadud šokist pole ta veel siiani toibunud. Selle loo valguses tahavad nii koerarünnaku ohvriks langenud Viivi Hommik kui ka juhtunu kohta menetlust alustanud politseitöötaja Angela Reivik koeraomanikele südamele panna, et nad hoiaksid oma koerad nii koduaedades kui ka jalutamise ajal kaaskondsetest ohutus kauguses. Loomad on ettearvamatud ja mitte kunagi ei saa kindel olla, mis neid ärritab ja ründama ajendab.