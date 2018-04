Ajateenijatest logistikud harjutavad Türil

Logistikapataljoni kaplan, leitnant Mihkel Madalvee selgitas, et sel aastal on nad Järvamaal natuke tagasihoidlikuma seltskonnaga. „Kui eelmistel aastatel oleme olnud terve pataljoni koosseisuga, siis sellel aastal piirdume ühe kompaniiga. Eesmärgid on tavapärased - harjutada kompaniide tegevust pataljoni koosseisus, teostada reaalvedusid teistele kaitseväe üksustele, anda ajateenijatest autojuhtidele veooperatsioonide ja jaotuspunktide kogemust,“ täpsustas ta.