*Kuidas jääda ellu, kui tavapärane elu pööratakse hetkega pea peale. Kui kaob elekter, kraanist ei tule vett, kanalisatsioon ei tööta, on külm ja pime. Rääkimata sellest, et supermarketid on kinni, kütusetanklad ei tööta, isegi sotsiaalmeediasse ei pääse. Üleelamisinstruktorid Toomas Tõnisson ja Katrin Talu jagavad Järva Teataja vahendusel juhtnööre, kuidas hädaolukorras kodustes oludes korraldatud abi kohalejõudmiseni toime tulla, hoolitseda iseenda ja oma pere esmavajaduste eest ning tagada toidu-joogi, puhkuse ja soojuse olemasolu.

*8,51 sekundit on olematu aeg, kuid selle napi ajaga jõuab paidelane Edit Tammepõld joosta 32 meetrit ja ronida redelit mööda teise korruse kõrgusel asuvasse torni. Nii kiiresti pole suutnud seda teha ükski teine naine Eestis. Järva Teataja reporter Anne Põder pani ennast Editiga Paide Torni võistlusel ühele stardijoonele ja jooksis võidu. No muidugi haledalt kaotades, kuid just see näitaski, kui tubli noor naine oma alal tegelikult on.