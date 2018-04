Kommunikatsioonispetsialist Urve Pals-Valdna ütles, et kokku külastas Paide muusika- ja teatrimaja kammersaalis üles pandud mobiilset vereloovutuspunkti neljapäeval 86 inimest. «Neist 80 olid terved ja said loa verd loovutada,» täpsustas ta.

Pals-Valdna lisas, et selline doonorite arv on Paides tavapärane. Rõõmustada said verekeskuse töötajad ka ühe uue esmadoonori üle, kellele püüti elu esimene vereloovutus teha võimalikult meeldivaks.