Süüdistus tavandibüroo suunas: rikute matmistalitsuste käigus kõrvalhaudu

OÜ Kildu Grupp juhatuse liige Mihkel Raudsepp ütles, et nad ei ole tahtlikult kõrvalhaudasid rikkunud ja seda ka mitte matusetalituse ajal. „Tegemist on poriga, mis on hauakaevamise käigus sattunud ka kõrvalolevatele hauaplatsidele. See pole tingitud lohakusest, vaid sellest, et pinnas on Paide ja Türi kandis väga vesine ja savine,“ selgitas ta. „Tulles vastu kliendi soovile kirstumatus läbi viia, oleme kaevanud tingimustes, kus teised seda ei teeks. Oleme kaevanud hauda pinnasesse, kus hauaplatsil oli suur veelomp. See teiste hauaplatside "rikkumine" on tingitud väga rasketest ilmastikuoludest ja on olnud sellises olukorras vältimatu. Alati oleme peale matuseid ka kõrvalplatsid korda teinud, lihtsalt oleme lasknud pinnasel natuke taheneda, et mitte koristamisega veel suuremat segadust tekkitada.“