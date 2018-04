Terviseamet: Messiboksis ilusüste teha ei tohi

Ilusüstide näol on tegemist kõrgendatud riskiga protseduuridega, mis eeldab nii eelnevat anamneesi võtmist kui terviseriskide väljaselgitamist ning dokumenteerimist. Tegemist on tervishoiuteenusega, mida tohivad osutada ainult tervishoiutöötajate registris olevad tervishoiutöötajad, kellele on väljastatud ambulatoorse eriarstiabi tegevusluba mittekirurgilise esteetilise meditsiini teenusele või osutab seda ambulatoorse eriarstiabi teenuse raames pädev arst.