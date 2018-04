*Järvamaal Peetri aleviku serval töötab alates veebruarist päikeseelektrijaam, mis veel praegu on teadaolevalt Eesti suurim. Selle tootmisvõimsuseks ütleb ettevõtja Aap Hirvesoo 700 kilovatti. Päikesepaneele on jaamas 4232 ning need võtavad enda alla ligi kaks ja pool hektarit maad. Jaama aastane tootlus on umbes üks gigavatt-tund ning see suudaks varustada elektriga umbes 350 majapidamist. Praegune päikesepaisteline jahedus on päikesejaamadele soodne, sest pakub paremat tootlikkust.

*Selleks et saada riigilt Türi põhikooli ehituseks 5,2 miljonit, tahab vallavalitsus muuta kuueklassiliseks Laupa ja Käru põhikooli. Otsus on pannud rahva mässama. Laupa põhikooli direktori Kaarel Aluoja selgitusel on vajadusest valla koolivõrku korrastada räägitud aastaid, kuid nii konkreetses sõnastuses ettepanekut sulgeda Laupa ja Käru koolis kolmanda astme õpe kuulis ta Türi vallavanema suust esimest korda vallavolikogu koalitsiooni koosolekul 5. aprillil. Kuuldu oli Aluojale hämmastav ja häiriv. Ta mõistab vallavalitsuse keerulist olukorda ja möönab, et valla koolivõrk on tõesti üle jõu käiv, kuid näeb vastuolu selles, et riigilt Türi linna kooli ehitamiseks vajalikku raha saamiseks hakatakse koolivõrgu korrastuse eesmärgil sulgema kolmanda astme koolis, mis on jätkusuutlik ja aastaid hästi toiminud. Mida asjosalised olukorrast arvavad, saab juba teada ajalehest.

*Ajaleht kirjutab ka sellest, et omavalitsuste kaasavatest eelarvetest on palju abi. Koerus sai just valmis vallalt kogukonnale antud raha toel õuesõppeklass ning Kabalas avati mudilastele madalseiklusrada. Mõlemad on oma kogukondades vajalikud ja oodatud ettevõtmised. Koerus plaanivad õpetajad väliklassi tundide läbiviimiseks järjekorra luua ning Kabalas näeb lapsi rajal igal vabal hetkel aega veetmas.

Peale nende lugude saab neljapäevasest Järva Teatajast teada:

