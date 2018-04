Sotsiaaldemokraadid kutsuvad Türi poliitilisi jõude üles koostööle haridusvõrgu hoidmiseks

„Türi põhikool vajab paremat hoonet, see on fakt. Aga see ei tohi toimuda teiste koolide arvelt, eriti valla haridusvõrgust olulist rolli täitva Laupa põhikooli vähendamisega,“ rõhutas vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees Lauri Läänemets.

„Türi vallavalitsus on esitanud volikogule täna otsustamine - kas sulgeda Laupa ja Käru põhikooli kolmas kooliaste või ehitada Türi Põhikoolile uus hoone. Vallavalitsus peitub Innove nõudmiste taha ja sellega üritatakse õigustada koolide 7.-9.klassi sulgemist,“ sõnas Läänemets ja rõhutas „Tegelikult on olemas kolmas lahendus.“

Vallavalitsus on Türi põhikoolile uue hoone rajamiseks esitanud taotluse Sihtasutusele Innove rahalise toetuse saamiseks. Samas on selles taotluse märgitud põhikooli õpilaste arv tänasest ca 130 võrra suuremana, mis tähendab, et selle võrra tuleb vähendada teiste koolide õpilaste arvu. Soovid ei kattu tegelikkusega ja see toob kaasa Innove tehtud märkused. Probleemi lahendus peitub Türi vallavalitsuse poolt esitatud taotluse korrigeerimises.