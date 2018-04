Järvamaa laulu- ja tantsupeo alguseni on ainult üks kuu

Järvamaa laulu- ja tantsupidu hakkab tasapisi ilmutama end ka Paide linna tänavatel ja maakonnas. Täna liikusid peo reklaamplakatid Paide linna erinevatesse piirkondadesse ning lähipäevil jõuavad üle Järvamaa. Paides on juba üles riputatud peole kutsuvad bännerid Pärnu ja Tallinna tänavatel linna sissesõitude juures. Homsest võib märgata mitmes kohas peo logoga varustatud küttepuid, mis samuti kannavad edasi tänavuse Järvamaa laulu- ja tantsupeo sõnumit.

Peo ajal jõuavad värskelt lõhutud küttepuud ka vallimäe lavale. Täna on korraldajatel kokkulepe olemas laval vajalike küttepuude kasutamise osas olemas, kuid need asuvad linnast kaugemal. Kui kellelgi on võimalust pakkuda oma küttepuid laval kasutamiseks, mis asuvad vallimäe lähipiirkonnas, palun andke endast korraldajatele märku.